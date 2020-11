Essen: Party mit 50 Jugendlichen aufgelöst

Die Polizei hat am Wochenende eine Party in Essen aufgelöst. Einige Anwohner hatten sich über die Ruhestörung beschwert und berichtet, dass rund 50 Jugendliche eine Party feiern würden. Die Jugendlichen haben sich dabei nicht an die Corona-Regeln gehalten, weder Abstand gehalten noch eine Maske getragen.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com