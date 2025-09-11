Essen: Mutmaßliche Trickdiebe nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen - 1. Folgemeldung - Zeugen gesucht

45141 E.-Stoppenberg: Drei mutmaßliche Trickdiebe (m21/m24/w26 - alle deutsch) wurden am 8. September nach einer Verfolgungsfahrt durch Stoppenberg am Kreisverkehr Ahrendahls Wiese vorläufig festgenommen.

Wir berichteten am 9. September. Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mutmassliche-trickdiebe-nach-verfolgungsfahrt-vorlaeufig-festgenommen

Für seine weiteren Ermittlungen sucht das zuständige Kriminalkommissariat 13 nach weiteren Geschädigten, bzw. nach Zeugen, die Hinweise auf diese geben können.

Die mutmaßlichen Trickdiebe könnten vor allem im Essener Norden unterwegs gewesen sein, z.B. in Stoppenberg, Bochold, Karnap, Schonnebeck und Altenessen-Nord. Auch gibt es Hinweise darauf, dass die beiden männlichen Tatverdächtigen nicht nur den Wasserwerkertrick, sondern noch andere Maschen genutzt haben könnten.

Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

