Essen: Marihuana-Plantage mit über 150 Pflanzen aufgedeckt

In einem Anbau auf dem Hinterhof eines Hauses in der Essener Innenstadt hat Polizeihund Duke die Plantage erschnüffelt. Das war Mitte Januar. Zwei Monate zuvor, im November, hatte das Rauschgiftkommissariat der Polizei Essen Hinweise erhalten, dass es in dem Bereich Gänsemarkt, I. Weberstraße, Mechtildisstraße auffällig nach Marihuana riechen soll. So heißt es in einer Pressemitteilung. Neben abgepacktem Marihuana und den Pflanzen, habe die Polizei auch einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag gefunden. Vor Ort wurden keine Personen angetroffen, sagt die Polizei. Später konnte aber ein 30-jähriger Essener mit deutsch-irakischer Staatsbürgerschaft als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.