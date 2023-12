Essen im Ruhrgebiet bei Touristen besonders beliebt

Am besten schneiden Essen und Dortmund mit einer Quote von 1,3 bzw. 1,2 ab. Dahinter folgt Oberhausen (1,1). Deutlich abgeschlagen in dem Vergleich sind Mülheim und Gelsenkirchen (jeweils 0,4). Spitzenreiter in der Auswertung ist Rust in Baden-Württemberg, vor allem wegen des Europa-Parks. Dahinter folgen zwei Ostseebäder und die ostfriesische Insel Norderney. Die Großstadt mit der höchsten Touristendichte in Deutschland ist Frankfurt am Main.