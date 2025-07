Essen: Goldkette von 65-Jähriger geraubt - Zeugenaufruf

45143 E.-Altendorf: Samstagmittag (5. Juli) raubten Unbekannte die Goldkette einer 65-jährigen Essenerin und flüchteten anschließend unerkannt in einem schwarzen PKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr befand sich die 65-Jährige auf dem Gehweg der Haus-Berge-Straße, als neben ihr ein BMW, besetzt mit zwei Männern und einer Frau, hielt. Die Frau, die auf der Rückbank saß, sprach die Essenerin an. Die 65-Jährige ging zu dem Fahrzeug und unterhielt sich mit der Frau am Fenster des BMW. Zunächst gab sie ihr einen Goldring in die Hand und fragte sie anschließend, wo das nächste Krankenhaus sei. Im Rahmen des Gesprächs zog die unbekannte Frau die Essenerin zu sich, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und riss ihr dabei plötzlich die Goldkette vom Hals.

Anschließend wurde die 65-Jährige zurückgestoßen und das unbekannte Trio flüchtete unerkannt. Die Unbekannte wird als 30-35 Jahre alt und dünn mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Der Beifahrer ist ca. 40 Jahre alt, kräftig und trägt kurze schwarze Haare sowie einen dunklen Bart.

Der schwarze BMW soll ein gelbes Kennzeichen gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach den Räubern. Sollte Sie etwas Verdächtiges im Bereich Altendorf beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /hey

