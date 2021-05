Essen: Fahrerflucht nach Unfall mit Zwillingen aufgeklärt

Die Kinder mussten schwerverletzt ins Krankenhaus. Lange hatte die Polizei erfolglos nach dem Unfallflüchtigen gesucht. Erst Videoaufnahmen von Sicherheitskameras aus Geschäften am Unfallort brachten die Beamten auf die Spur eines 86-jährigen Senioren. An seinem verdächtigen Wagen, der gerade in einer Werkstatt repariert wurde, konnten die Polizisten noch Haare des kleinen Mädchens entdecken. Den Kindern geht es mittlerweile den Umständen entsprechend gut, heißt es von der Polizei. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt.