Essen: Diensthund Yoshi stellt Einbrecher - 31-Jähriger vorläufig festgenommen

45239 E.-Heidhausen: Vergangene Nacht (1. Juni) wurde an der Straße Frielingsdorfweg mithilfe tatkräftiger Unterstützung des Diensthundes Yoshi ein Einbrecher (31) festgenommen.

Gegen 1 Uhr hörte eine Anwohnerin (28) mehrfaches Scheibenklirren und verständigte daraufhin den Notruf der Polizei. Noch während des Telefonats mit der Leitstelle bemerkte sie eine Person, die sich an der Eingangstür eines Hauses zu schaffen machte und beschrieb die Person. Ein Diensthundeführer, der zufällig in der Nähe war, traf kurze Zeit später am Frielingsdorfweg ein. Als die beschriebene Person wegrannte, forderte der Beamte sie auf, stehenzubleiben, da er ansonsten den Diensthund einsetzen werde. Weil die Person weiterrannte, nahm Diensthund Yoshi die Verfolgung auf und konnte die flüchtende Person mit einem Biss in den Oberarm stellen. Der Diensthundeführer nahm den 31-Jährigen (deutsch-libanesisch) vorläufig fest und verständigte den Rettungsdienst, der den Mann vor Ort medizinisch versorgte. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Der 31-Jährige ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Sachverhalte, Körperverletzungsdelikte und Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in/aus Werkstätten werden fortgesetzt./SyC

