Essen: BAO Clan prüft Ermittlungen nach Schlägerei im Hinterhof

Am Sonntagnachmittag (14. September) gerieten mehrere Personen auf einem Hinterhof an der Krayer Straße in eine Auseinandersetzung. Vier Männer erlitten leichte Verletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam dabei auch eine Stichwaffe zum Einsatz. Derzeit wird geprüft, ob die BAO Clan der Polizei Essen die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Gegen 15:45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen meldeten eine Schlägerei in einem Hinterhof an der Krayer Straße in Höhe Am Zehnthof. Kurz darauf trafen die ersten Streifenwagen ein und stießen auf etwa 15 Personen, die lautstark miteinander stritten. Nach ersten Erkenntnissen ging es in dem Streit um einen Parkplatz, auf welchem beide Parteien parken wollten. In der Folge schlugen Männer türkischer und syrischer Staatsangehörigkeit gegenseitig aufeinander ein. Ein Mann wurde zudem bedroht. Auch soll eine Stichwaffe gezogen worden sein, durch die aber niemand verletzt wurde. Zwei Beteiligte mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es wird derzeit geprüft, ob die BAO Clan der Polizei Essen die weiteren Ermittlungen übernimmt. /ruh

