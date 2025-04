Essen: Aufwändiger Einsatz für Feuerwehr

Die Feuerwehr in Essen musste in der Nacht zu Ostermontag zu einem Großbrand in den Stadtteil Katernberg ausrücken. Dort war auf einem Schrottplatz ein riesiger Metallhaufen in Brand geraten. Der Rauch war auch in Mülheim zu sehen.

© privat