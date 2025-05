Essen: 25-jähriger E-Scooter-Fahrer durch Kollision mit Mercedes-Benz schwerverletzt - Zeugen gesucht

45139 E.-Frillendorf:

Gestern Abend (29. April) kollidierte ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer mit dem Mercedes-Benz einer 29-Jährigen. Der junge Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:25 Uhr war die 29-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse auf der Hubertstraße in Fahrtrichtung Kray unterwegs. Auf Höhe des Discounters "Action" kam ihr ein junger Mann auf einem E-Scooter entgegen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision, bei der der 25-Jährige schwerverletzt wurde. Der Essener wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige PKW-Fahrerin und ihre drei Kinder blieben unverletzt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hubertstraße gesperrt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Laut Ersthelfern befanden sich Personen am Unfallort, die diesen vor Eintreffen der Polizei verlassen haben.

Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

