Erster offizieller Mietvertrag in Kraft

Der Vertrieb sitzt aber in Mülheim – bislang an der Velauere Straße in Heißen. Weil es dort zu eng wird, ziehen die Mitarbeiter auf rund 500 Quadratmeter Bürofläche an der Wissollstraße – in die „Parkstadt Mülheim“, wie das Tengelmann-Areal mittlerweile heißt.

Sicherheitsfirma WSS

Jetzt im Januar starten außerdem die Umbauarbeiten für die Sicherheitsfirma WSS. Der Sitz an der Wiesenstraße ist zu klein geworden. WSS hat 1.100 Quadratmeter in der alten Tengelmann-Hauptverwaltung gemietet. Die Firma verkauft Sicherheitstechnik wie Einbruch- oder Brandmeldeanlagen. Außerdem betreibt sie eine eigene Notruf-Service-Leitstelle und überwacht Objekte in ganz Deutschland aus der Ferne per Video.

Standardkessel Baumgarte

Als weiterer Mieter steht die Standardkessel Baumgarte Holding fest. Die Gesellschaft stellt Dampfkesselanlagen her. Sie sitzt im Moment noch in Duisburg und will im Sommer nach Mülheim umziehen. Das Unternehmen hat rund 9.000 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche in der „Parkstadt Mülheim“ angemietet. Die werden vorher noch passend umgebaut. Standardkessel Baumgarte bringt 240 Mitarbeiter mit nach Mülheim.