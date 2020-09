Erste Strecke wird wieder freigegeben

Dadurch gibt es Verbesserungen auf einigen Verbindungen: Die S3 fährt zum Beispiel wieder bis Styrum und der RE 42 ist auf seiner normalen Strecke unterwegs. Alle Fahrplaninfos finden wir in den nächsten Tagen zum Beispiel auf den Homepages oder in den Apps der jeweiligen Verkehrsunternehmen, mit denen wir unterwegs sind. Unklar ist weiterhin, was aus den beiden Brücken neben der abgerissenen wird. Es dauert noch einige Wochen bis klar ist, wie groß die Schäden sind. Die Bahn kann auch einen Abriss noch nicht ausschließen.