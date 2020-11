Erste Schul-Tablets werden verteilt

Insgesamt hat die Stadt 400 Tablets bestellt. Die Geräte werden jetzt Stück für Stück an die Schulen verteilt. Wie lange das dauert, kann die Stadt aktuell noch nicht einschätzen. Einige Tablets bleiben aber im Rathaus. Das Schulamt will sie im Notfall zielgerichtet an betroffene Schulen verteilen. Mülheim will noch weitere Tablets bestellen. Das Geld dafür stellen Bund und Land in der Corona-Krise zur Verfügung.