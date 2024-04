Erste PiA-Absolventen vor Abschluss

Startschuss für die Praxisintegrierter Ausbildung ist am 1. August 2024. Diese Art der Ausbildung wird bei uns in der Stadt seit mittlerweile drei Jahren angeboten. Diesen Sommer wird der erste Ausbildungsjahrgang seinen Abschluss machen. Das Besondere an der Ausbildung: Die Absolventen bleiben weitestgehend in den Einrichtungen, in denen sie gelernt haben. Sie wechseln also direkt in eine unbefristete Anstellung bei der Stadt. Im Gegensatz zum klassischen Ausbildungsweg wird auch eine Ausbildungsvergütung gezahlt. Hier können Bewerbungen eingereicht werden.