Erste Paten bekommen ihre "Klimabäume"

Die ersten 100 "Klimabäume" werden am Samstag (17.4.) abgegeben. Das geht unter Einhaltung der Corona-Regeln an Verteilerstellen in 16 Städten und Kreisen - im Ruhrgebiet mit dabei unter anderem Gelsenkirchen, Gladbeck, Hattingen und Herne. Im Herbst, wenn die Corona-Einschränkungen voraussichtlich gelockert worden sind, werden dann noch mal mehrere tausend Klimabäume verteilt. Es handelt sich dabei um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur grünsten Industrieregion Europas, heißt es vom RVR. Darum freuen wir uns, dass wir ein so wichtiges Thema gemeinsam mit Kommunen, Institutionen und Bürgern anpacken. Das Thema Klimawandel und die Folgen betrifft uns alle.