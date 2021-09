Erste Luftfilter in Schulklassen aufgebaut

In den ersten Mülheimer Schulen sind heute (28.9.) Luftfiltergeräte aufgestellt worden - und zwar in Styrum und zusätzlich an der Rembergschule. Gedacht sind sie für die Klassen 1 bis 6. So sollen alle Kinder in der Altersgruppe bis zu 12 Jahren mit dieser zusätzlichen Maßnahme vor Corona geschützt werden, weil es für sie bislang keine Impfung gibt, sagt die Stadt.

