Ersatzbusse für die S3

Für die S3 fahren deswegen Ersatzbusse, sagt Betreiber Abellio. Sie halten am Oberhausener Hauptbahnhof, am Bahnhof Styrum, in Mülheim-West, am Mülheimer Hauptbahnhof, in Essen-Frohnhausen, Essen-West und Essen Hauptbahnhof. Das gilt bis Montag früh 5 Uhr.