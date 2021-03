Ersatzbusse für die S3

Die Busse halten in Oberhausen am Hauptbahnhof (ZOB), in Styrum an der Bushaltestelle Bahnhof auf der Hauskampstraße und in Mülheim-West am Bahnhofsvorplatz auf der Friedrich-Ebert-Straße. Das gilt bis Freitag früh (12.3., 5 Uhr). Außerdem ist diese Woche noch die Linie S9 betroffen. Hier fahren Montag bis Freitag Ersatzbusse zwischen Gladbeck-West/Bottrop Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof. Hier gibt es noch mal alle Infos.