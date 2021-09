Eröffnung voraussichtlich Ende Oktober

In der Poststelle können Kunden zum Beispiel Briefmarken, Paketmarken oder Packsets kaufen und ihre Briefe oder Pakete abschicken oder abholen. Neben Edeka ziehen auch die Drogerie dm und der Discounter Lidl mit jeweils einer Filiale an die Weseler Straße. Nach dem Großbrand Anfang des Jahres laufen die Arbeiten für das neue Hafencenter auf dem Gelände des ehemaligen real-Markts auf Hochtouren. Die neuen Mieter peilen als Eröffnungstermin den 28. Oktober an. Der Termin ist aber noch nicht hundertprozentig gesetzt, heißt es von Edeka. Es ist längst noch nicht alles fertig und zwischendurch können Baumaterialien nicht geliefert werden. Ob das Hafencenter wirklich Ende Oktober aufmachen kann, können wir erst Mitte bis Ende September sagen, heißt es von Edeka Paschmann. Und erst dann planen wir auch, wie genau die Eröffnung laufen soll.