Eröffnung voraussichtlich 2027

Das neue Werk soll westlich des Dortmunder Hafens auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs entstehen. Der Zeitplan sieht vor, dass die Eröffnung in sechs Jahren sein wird. Die Halle soll 450 Meter lang werden. Geplant ist, hier auf vier Gleisen bis zu 17 ICE-Züge pro Tag fit zu machen. In Dortmund gibt es bereits ein ICE-Werk, außerdem eines für die Wartung von Regionalzügen. In Dortmund beschäftigt die Bahn mehr als 3.000 Mitarbeitende, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.