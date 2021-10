Erneut schwierige Saison für Weiße Flotte

Nicht nur Corona hat der Flotte zugesetzt, weil weniger Fahrgäste mit den Schiffen unterwegs waren und die Saison auch erst Anfang Juni hatte starten können. Auch das Hochwasser im Juli hat für Probleme gesorgt. Die Weiße Flotte musste Mitte Juli - nach nur fünf Wochen auf der Ruhr - den Betrieb einstellen. Sie konnte den Linienverkehr erst Anfang August wieder aufnehmen.

Um die Saison noch gut zu Ende zu bringen, sind jetzt noch bis einschließlich 17. Oktober Linienfahrten zwischen Mülheim-Wasserbahnhof und Essen-Kettwig geplant. Die Schiffe starten dreimal am Tag - immer um 11, 13 und 15 Uhr.

Außerdem gibt es jetzt im Herbst noch verschiedene Sonderfahrten. Mit dabei zum Beispiel die klassische Kaffeefahrt mit Kaffee und Kuchen, das Knollenbuffet, bei dem sich alles um die Kartoffel dreht, Grünkohl- und Gänseessen, Adventsfrühstück und Glühweinfahrten.

Das Sonderfahrten-Programm läuft noch bis Mitte Dezember. Es gelten die 3G-Regeln. Wer mit der Weißen Flotte in See stechen möchte, muss also geimpft, genesen oder getestet sein und das auch nachweisen. Das Programm und die Tickets gibt es hier.