Erneut schwere Verstöße bei Gastro-Kontrollen

In Gelsenkirchen haben Polizei, Zoll und Stadt bei einer Großkontrolle erneut zahlreiche schwere Verstöße festgestellt. In sieben Vereinsheimen und Gaststätten sind Kontrollen gelaufen - nur in einem Fall gab es nichts zu beanstanden.

© Symbolfoto - Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten