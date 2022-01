Erneut Geldautomat in Essen gesprengt

Grund dafür ist offenbar, dass die Täter mittlerweile mehr Sprengstoff verwenden, weil die Sicherheitsmaßnahmen an den Automaten verstärkt worden sind. Der Automat der Deutschen Bank, der heute in Essen-Kupferdreh in die Luft gejagt wurde, befindet sich in einem Wohnhaus. Nach Medienberichten ist das Gebäude nach der Sprengung einsturzgefährdet. Letzte Woche hatte eine Bande unter anderem in Oberhausen-Schmachtendorf einen Automaten gesprengt. In Kupferdreh sind in den letzten Jahren mehrfach Automaten gesprengt worden.