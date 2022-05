Erneut Bauarbeiten auf Mellinghofer Straße

Betroffen ist der Bereich zwischen der Kreuzung mit der Heiermannstraße und der Stadtgrenze. Die Arbeiten sollen in mehreren Abschnitten erledigt werden. Eine Vollsperrung ist nicht geplant. Allerdings steht in jede Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Anfahrt zum Gartencenter ist laut Stadt weiter möglich. Während der Zeit in der der neue Asphalt aushärtet müssen einige Zufahrten zu Garagen und Grundstücken gesperrt werden. Die Markierungsarbeiten sollen Mitte Mai stattfinden. Ursprünglich sollte der neue Asphalt schon vor den Osterferien eingebaut werden. Das Wetter war aber zu schlecht.