Ermittlungskommission nach Attacken auf Schalke

Nach den Ausschreitungen vorletzte Nacht auf Schalke hat die Polizei in Gelsenkirchen jetzt eine Ermittlungskommission gebildet. Die Beamten sollen rausfinden, was genau in der Schalker Abstiegsnacht an der Veltins Arena passiert ist.

© m.mphoto - stock.adobe.com