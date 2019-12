Ermittlungserfolg der Gelsenkirchener Polizei

Der 46-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft wegen Mordes an. In dem Vermisstenfall hatte die Polizei Anfang August einen Müllbunker in einer Krefelder Entsorgungsfirma durchsucht. Dabei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Beweismitteln für ein mögliches Gewaltverbrechen gesucht. Die Gelsenkirchenerin war laut Polizei ohne erkennbaren Grund verschwunden.