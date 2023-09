Ermittlungen nach Sprüh-Attacke auf Autos

Teilweise wurde auch Bauschaum in die Endrohre gesprüht. Bekannt zu dem Anschlag hat sich eine Gruppierung namens "Aktion autofrei". Sie kündigte in diesem Zusammenhang auch an, dieses sei nur der Anfang. Der Staatsschutz ermittelt wegen einer politischen Tat. Die Ermittlungen vor Ort sind aufwändig. Jede Sprühattacke muss einzeln dokumentiert werden. Teilweise ist auch noch nicht klar, wie die Autos von dem Güterzug runterkommen. Die Autos, die mit Bauschauen beschädigt wurden, sind nicht mehr fahrbereit.