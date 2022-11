Ermittlungen nach Messerstecherei

Am frühen Sonntagmorgen gingen bei Polizei und Feuerwehr zahlreiche Notrufe aus dem "Essence" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Angreifer auf Partygäste eingestochen haben. Fünf Personen wurden teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Männer sind laut Polizei 30 bis 41 Jahre alt. Sie sollen vernommen werden, sobald ihr Gesundheitszustand das zulässt, heißt es. Die Hintergründe sind laut Ermittler noch weitestgehend unklar. So ist auch noch nicht sicher, wie viele Tatverdächtige es überhaupt gibt.