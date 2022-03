Ermittlungen nach Großbränden in Essen

Bei dem Brand in einem Wohnkomplex sieht es so aus, als hätte eine nicht richtig ausgedrückte Zigarette das Feuer ausgelöst. Auch beim Feuer in dem Möbellager schließt die Polizei aktuelle Brandstiftung aus. Möglicherweise hätten zwei Männer leichtfertig mit brennbaren Stoffen hantiert. Bei dem Großbrand auf einem Recyclinghof gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Unbekannte sollen brennbare Gegenstände auf das Gelände geworfen haben. Ob das tatsächlich das Feuer verursacht hat, ist aber laut Bericht von Radio Essen noch unklar.