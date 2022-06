Ermittler zerschlagen Automatensprenger-Bande

Bei einer Durchsuchung in Recklinghausen hat die Polizei 35 Handys beschlagnahmt. Die Bande soll allein in NRW drei Bank-Automaten in die Luft gejagt haben, um an die Geldkassetten zu gelangen. Dabei soll Festsprengstoff zum Einsatz gekommen sein. Insgesamt haben Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern und den Niederlanden 16 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Fahrzeuge, Handys, Mobiltelefon, PCs, Tablets wurden sichergestellt. Gefunden haben die Beamten auch einen sogenannten Jammer, mit dem Mobilfunksignale gestört werden können. Die Bande soll einen Schaden von rund vier Millionen Euro verursacht haben.