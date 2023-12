Erkältungswelle: DRK ruft zu Blutspenden auf

Einen Termin für eine Blutspende beim DRK könnt ihr ganz einfach hier machen. Wer kurzfristig spenden möchte, der muss dafür allerdings in die Nachbarstädte. Zum Beispiel in die Essener Innenstadt. Da könnt ihr täglich von 11 bis 18 Uhr im DRK-Blutspendezentrum an der Kettwiger Straße 5 spenden. Morgen (06.12.) geht das auch an der Schule am Hexbachtal in Mülheim. Von 16:30 bis 19:30 Uhr. Im Blutspendezentrum Oberhausen am Centro könnt ihr auch ohne Termin spenden. Täglich von 9 bis 19 Uhr. Weitere Infos findet ihr hier.

Spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag. Dabei haben müsst ihr nur einen Ausweis, Führerschein oder Reisepass. Frauen dürfen viermal, Männer sechsmal innerhalb eines Jahres Blut spenden.