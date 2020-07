Erinnerungen an Still-Leben auf der A40

An 20.000 Biertischen hat das ganze Ruhrgebiet gefeiert. Drei Millionen Besucher waren an dem Tag auf der Autobahn unterwegs. Die Bilder gingen um die Welt. Ursprünglich sollte das Event alle zwei Jahre wiederholt werden. Laut verantwortlichem Ruhrtourismus ist das wohl aber an Aufwand und Geld gescheitert. Das Still-Leben 2010 hat mehrere Millionen Euro gekostet. Es würde aber auch den einmaligen Charakter zertstören, wenn wir es wiederholen, heißt es.