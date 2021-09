Erfolg nach jahrelangen Ermittlungen

Heute Morgen hatten Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizei 24 Wohnungen, Geschäfte und Hafträume durchsucht. Fünf Mitglieder der Hells Angels aus Oberhausen, Mülheim, Dinslaken und Mönchengladbach mussten zum Verhör mit auf die Polizeiwache. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem Schusswaffen, Datenträger und Drogen sicher. Auch in Duisburg und Essen wurden Räume durchsucht. Den Einsatz heute hatten die Ermittler jahrelang vorbereitet. Auslöser waren vor allem zwei Fälle aus den Jahren 2013 und 2014. Damals wurde in Oberhausen mutmaßlich durch ein Mitglied der Hells Angels ein verfeindeter Bandido angeschossen. In Mönchengladbach sollen Rocker der Hells Angels einen Club-Kameraden ermordet und zerstückelt haben. Die Ermittlungen gehen laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.