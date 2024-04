Entenverkauf beginnt

Das Geld aus den Verkäufen fließt in den Bau eines inklusiven Spielplatzes in Mülheim, die Kinder- und Jugendarbeit des Gross-Mülheimer-Karnevals 1957 e.V. sowie die Arbeit des Vereins „Qualifizierte Kindertagespflege in Mülheim an der Ruhr e.V.“ unterstützt. Jede Ente darf künstlerisch gestaltet werden - es müssen aber wasserfeste Farben benutzt werden, die Ente muss schwimmfähig bleiben, Gestaltungselemente dürfen maximal 5 Zentimeter von der Ente abstehen und die Quietscheenten-Nummer muss deutlich und lesbar sein.