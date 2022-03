Enormer Schaden nach Möbellager-Brand

Wie die WAZ heute berichtet, sind offenbar Waren von einigen Hundert Aufträgen zerstört. Möglicherweise könnten auch noch mehr Kunden betroffen sein. Die Schäden in der angrenzenden Lagerhalle durch Löschwasser und Rauch seien noch nicht erfasst. Alle Kunden würden zeitnah informiert. Möglich sei, dass die Ware auch aus anderen Lagern des Unternehmens ausgeliefert werden könnte. 30 Mitarbeiter werden laut Bericht vorübergehend in Oberhausen eingesetzt. Das Feuer in Essen-Kray war am frühen Dienstagabend ausgebrochen und erst nach 20 Stunden gelöscht worden. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.