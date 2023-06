Engpass an der Mintarder Straße

Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Fußgänger können an der Baustelle entlanglaufen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Sie sind nötig, weil in diesem Bereich die Wege in den letzten Jahren stark abgesackt sind und jetzt wieder an die Höhe der Fahrbahn angepasst werden müssen.