Engpässe verschärfen Staulage im Revier - MIT UPDATE

Dort reißt die Deutsche Bahn bis Dienstagfrüh eine Eisenbahnbrücke ab. Dazu kommen weitere Arbeiten im Kreuz Kaiserberg. Morgen und Sonntag gibt es in Richtung Arnheim auf der A3 jeweils zwischen 6 und 18 Uhr nur eine Fahrspur. Es gibt zwar ein Konzept, das Autofahrer um die Sperrungen in großem Bogen herumleitet. Die Umleitungsstrecken auf den Autobahnen können die Massen an Autos und LKW aber zu Stoßzeiten nicht verkraften. Außerdem versuchen viele Autofahrer, die Engpässe auf Bundes- und Landesstraßen zu umfahren. Die Folge sind auch hier lange Staus.