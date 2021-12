Energiepark Styrum bekommt Zuwachs

Die Anlage entsteht - wie das Windrad - auf der Deponie Kolkerhofweg, allerdings erst wenn die Deponie komplett aufgeschüttet ist. Start soll am Südhang sein, später könnten auch Ost- und Westflächen dazu kommen. Im kommenden Jahr soll die Öffentlichkeit beteiligt werden. Geplant ist, dass die Photovoltaik-Anlage bis Ende des Jahrzehnts in Styrum 20 Millionen Kilowattstunden Leistung erbringt. Das würde dem Durchschnittsverbrauch von 8.000 Haushalten entsprechen. Der Energiepark wird von der medl und der Gelsenwasser AG betrieben. 2018 hatten sie zum Start das Windrad in Betrieb genommen.