Endspurt für die Cranger Kirmes - Vogel sorgt für Unterbrechung

Heute (08.08.) und morgen (09.08.) läuft die Kirmes bis 2 Uhr früh. Am Sonntag (10.08.) ist um 24 Uhr Ende - vorher steigt um 22:30 Uhr das große Abschlussfeuerwerk.

Gestern (07.08.) wurde die Kirmes kurz ungewöhnlich unterbrochen: Ein Vogel hatte sich in eine Strom-Schaltanlage verirrt - direkt auf dem Kirmesplatz. Aus Sicherheitsgründen hat die Feuerwehr einen Teil der Kirmes kurzzeitig gesperrt.

Nach mehreren Kontrollen hat die Feuerwehr am Abend aber Entwarnung gegeben - es habe sich niemand verletzt und auch dem Vogel gehe es gut.