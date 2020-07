EM 2021: Deutschland hat Hammergruppe vor sich

Alle deutschen-Fans haben längst Gewissheit: Die EM 2020 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr in das Jahr 2021 verschoben worden. Deutschland ist seit 2019 sicher qualifiziert. Ihre Gruppengegner kennen sie auch - mit einer Ausnahme. Im Gegensatz zu vorherigen Europameisterschaften wird es kompliziert. Denn noch stehen nicht alle Mannschaften fest. Playoffs müssen immer noch gespielt werden um unter anderem auch einen deutschen Gruppengegner zu ermitteln.

Diese Teams sind sicher bei der EM 2021 dabei

20 von 24 Mannschaften sind schon qualifiziert. Das sind neben Deutschland: Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Portugal, Spanien, England, Tschechien, Frankreich, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Dänemark und Wales . Die Erst- und Zweitplatzierten der insgesamt zehn Qualifikationsgruppen haben jeweils einen direkten Startplatz erhalten. Vier Nationen werden in Playoffs ermittelt, die auch aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht gespielt werden konnten.

Die komplizierten Playoffs

Nicht wie normalerweise üblich konnten alle Nationalmannschaften schon nach der Auslosung, die am 30. November 2019 in Bukarest (Rumänien) stattgefunden hat, sich auf ihre Gruppengegner bei der EM im kommenden Jahr vorbereiten. Denn: die vier Playoff-Sieger stehen immer noch nicht fest. In vergangenen Länderspielpausen fand nämlich noch die Nations League statt und über diese Ligaphase ergeben sich die Playoff-Teilnehmer nun.

Die Playoff setzen sich aus den 16 Gruppensiegern der Nations League zusammen, solange diese nicht schon über die EM-Qualifikation ein Ticket sicher haben. Dann nämlich würden Teams aus den jeweiligen Nations-Ligen nachrücken, oder sogar aus einer darunterliegenden Liga aufrücken.

Und so lauten die Paarungen der Playoff-Partien, die schon am 22. November 2019 ausgelost wurden:

Weg A Halbfinale 1: Island - Rumänien, Halbfinale 2: Bulgarien - Ungarn

Die EM-Gruppen im Überblick

Obwohl die Europameisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie erst in 2021 beginnt, stehen die Gruppen weitgehend fest. Deutschland hat - wie im Vorfeld erwartet - eine Hammergruppe erwischt. Hier seht ihr alle Gruppen auf einen Blick.

Gruppe A: Italien, Türkei, Schweiz, Wales

Gruppe B: Russland, Belgien, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Sieger Playoff-Weg A oder D

Sieger Playoff-Weg A oder D Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Sieger Playoff-Weg C

Sieger Playoff-Weg C Gruppe E: Spanien, Schweden, Polen, Sieger Playoff-Weg B

Sieger Playoff-Weg B Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Sieger Playoff-Weg A oder D

Die Spielorte der EM 2021

Zwölf Nationen freuen sich über die Europameisterschaft 2021 im eigenen Land - zumindest für ein paar Spiele. Hier werden Partien ausgetragen:

Deutschland -> München (Allianz Arena - Fassungsvermögen: 70.000 Zuschauer)

England -> London (Wembley Stadion - 90.652 Zuschauer)

Schottland -> Glasgow (Hampden Park - 52.500 Zuschauer)

Irland -> Dublin (Aviva Stadium - 51.700 Zuschauer)

Spanien -> Bilbao (San Mamés - 50.000 Zuschauer)

Niederlande -> Amsterdam (Johan-Cruyff-Arena - 54.990 Zuschauer)

Ungarn -> Budapest (Puskas Arena - 67.155 Zuschauer)

Rumänien -> Bukarest (Arena Nationala - 55.600 Zuschauer)

Dänemark -> Kopenhagen (Parken - 38.190 Zuschauer)

Russland -> Sankt-Petersburg (Krestowski-Stadion - 69.501 Zuschauer)

Italien -> Rom (Olimpico - 72.689 Zuschauer)

Aserbaidschan -> Baku (Nationalstadion - 69.870 Zuschauer)





Die Halbfinals sowie das Finale werden allesamt im Wembley-Stadion in London ausgetragen.





Autor: Joachim Schultheis