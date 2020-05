Elterngeld: Termine online reservieren

Ab sofort können wir online Termine für´s Elterngeld ausmachen. Für Mülheim zuständig ist das Essener Amt für Soziales und Wohnen. Wer einen Termin ausgemacht hat, kann ab nächster Woche wieder persönlich in der Abteilung "Elterngeld" in der Klinkestraße in Essen vorbeikommen, heißt es in einer Mitteilung.