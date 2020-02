Eltern-Demo für eine bessere Kinderbetreuung

In knapp einem Monat (11.03.) wollen Mülheimer Eltern auf dem Rathausmarkt für mehr Qualität in der Kinderbetreuung demonstrieren. Der Stadtelternrat lädt alle Kita-Eltern ein, an der Demo teilzunehmen.

© Martin Möller / Funke Foto Services