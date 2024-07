Elektronik streikt - Wasserspielgerät defekt

Auf Nachfrage heißt es von der Stadt, dass sich die Elektronik der sogenannten Jumping Jets verabschiedet hat. Dabei werden Wasserstrahlen scheinbar schwerelos durch die Luft geschossen. Die Anlage war zuvor über zwanzig Jahre in Betrieb. Ersatzteile seien schwer bis gar nicht zu bekommen. Wir sind in der Abstimmung mit dem Hersteller, um eine Lösung zu suchen, heißt es von der Stadt. Der Wasserspielplatz am Rande des Stadthallenparkplatzes ist vor allem bei warmem Sommerwetter bei Mülheimer Familien beliebt. Er wurde 1992 im Rahmen der Gartenschau gebaut.