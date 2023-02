EKM: Tipps und Hilfe rund um häusliche Pflege

Angehörige erfahren dabei, welche Angebote es bei der Unterstützung gibt, außerdem alles zu den Themen Körperpflege und Ernährung. Auch will das EKM-Team praktische Tipps geben, z.B. wie man sich ein eigenes Pflegenetzwerk aufbaut. Ohne Hilfe und Unterstützung geht es nicht, heißt es. Der Kurs ist kostenlos und startet am 22.02.2023 in der Ategris Fachschule für Gesundheitsberufe.





Vorab muss man sich hier anmelden:

Tel.: 0208 309-4644

Mail: iris.hotzel@evkmh.de