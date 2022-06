EKM mit Neustart der Tagesklinik

Dann können in der Tagesklinik in Haus F wieder bis zu zehn Patienten behandelt werden. Ziel der Therapie ist, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Selbstständigkeit und Mobilität zu erhalten oder sie möglichst weitgehend wiederherzustellen. Das kann nach einem Krankenhausaufenthalt sein, aber auch, wenn der Allgemeinzustand sich aus anderen Gründen verschlechtert, heißt es. Das Konzept der Tagesklinik sieht vor, dass die Patienten tagsüber in der Klinik Zugriff auf das gesamte Spektrum des Krankenhauses haben. Abends kehren sie in ihre gewohnte Umgebung zurück und verbringen die Nächte und Wochenenden zuhause. Für die Aufnahme benötigen Patienten eine Überweisung ihres behandelnden Arztes.