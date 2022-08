EKM: Erstmals Teilzeit-Azubis mit Examen

Sie werden an den Evangelischen Krankenhäusern in Mülheim und Oberhausen eingesetzt. Neu ist dieses Mal, dass acht Absolventinnen ihre Ausbildung in Teilzeit gemacht haben. Sie hatten eine geringere Zahl an Wochenstunden, um z.B. Kinder oder Angehörige zu betreuen. Dadurch hat sich ihre Ausbildungszeit von drei auf vier Jahre verlängert.