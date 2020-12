EKM erneut auf Focus-Bestenliste

Nach eigenen Angaben ist es Deutschlands größter Krankenhausvergleich, bei dem tausende Ärzte befragt und eine große Menge an Daten ausgewertet werden. Als "Top Regionales Krankenhaus" erhält das EKM nicht nur eine Auszeichnung für das Gesamt-Krankenhaus, sondern auch speziell für die gute Arbeit in der "Klinik für Gefäßchirurgie". Das EKM taucht seit Jahren immer wieder in der Focus-Bestenliste der Kliniken auf und ist stolz darauf, das Niveau auch weiter gehalten zu haben, heißt es von der Geschäftsführung.