EKM erleichtert ab heute Patientenbesuche

Neu ist, dass ab heute (23.12.2022) kein Test bei einer anerkannten Teststelle mehr erforderlich ist. Erlaubt sind auch Selbsttests. Am 24., 25. und 26. Dezember und an Silvester und Neujahr dürfen Patienten von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Die Regelung, dass pro Tag und Patientin oder Patient nur eine Person für maximal eine Stunde zu Besuch kommen darf, bleibt laut EKM bestehen. Grund dafür ist die derzeit extrem hohe Infektionswelle mit verschiedenen akuten Atemwegserkrankungen. Durch die Reduzierung der Kontakte soll die Verbreitung im Krankenhaus verhindert werden. Im gesamten Krankenhaus – auch in den Patientenzimmern – besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Besucher, die sich selbst getestet haben, müssen eine entsprechende Selbstauskunft ausfüllen und unterzeichnen. Diese liegt im EKM in der Eingangshalle aus oder kann auch hier heruntergeladen werden.

Selbstauskunft Coronatest (221220-selbstauskunft-selbsttest.pdf) Die Selbstauskunft für den Schnelltest