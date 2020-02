EKM bietet ab März Kurzzeitpflegeplätze an

Das Evangelische Krankenhaus in Mülheim bietet als erste Klinik in NRW Kurzzeitpflege im eigenen Haus an. Ab März soll es zehn Plätze geben, um pflegebedürftige Menschen direkt im Krankenhaus zu versorgen.

© marog-pixcells - stock.adobe.com