Eisbahn auf Zeche Zollverein öffnet am Samstag (09.12.)

Vier Wochen lang verwandelt sich das Wasserbecken des Druckmaschinengleises der Kokerei Zollverein in eine 150 Meter lange Eisbahn. Durch eine Lichtinstallation ist auch das Eislaufen am Abend möglich. Früher wurde das Gleis von Druckmaschinen befahren. Sie hielten an jedem der 304 Koksöfen, öffneten sie und drückten den fertigen Koks heraus. Eine Eisbahn vor solch einer historischen Industriekulisse ist einzigartig.

Neben der Eisbahn wird es auch eine Anlage zum Eisstockschießen geben. Hier gibt es noch freie Termine.

Im letzten Jahr hatte die Stiftung Zollverein die Eisbahn nicht aufgebaut, weil die Energiepreise so hoch waren. Die seien mittlerweile aber wieder etwas günstiger.

Am 16. Dezember und 06.Januar findet außerdem eine Eis-Disco statt. Von 20 bis 24 Uhr laufen dann Disco-Klassiker aus drei Jahrzehnten. Eine Übersicht über weitere Aktionen und die Ticketpreise findet ihr hier.

Die Öffnungszeiten für die Eisbahn auf der Zeche Zollverein:

09. – 20.12.2023:

Montag – Freitag: 15:00 – 20:00 Uhr, Samstag: 10:00 – 22:00 Uhr Sonntag: 10:00 – 20:00 Uhr





21.12.2023 – 07.01.2024:

Montag – Freitag: 10:00 – 20:00 Uhr, Samstag: 10:00 – 22:00 Uhr, Sonntag: 10:00 – 20:00 Uhr, 26.12.2023 und 01.01.2024 13:00 – 20:00 Uhr.

Am 24.12., 25.12. und am 31.12.2023 bleibt die Eisbahn geschlossen.